السعودية اليوم / تسجيل 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أوزبكستان



طشقند 14 شوال 1441 هـ الموافق 06 يونيو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة في أوزبكستان، اليوم السبت، تسجيل 72 إصابة بفيروس

وأضافت الوزارة في بيان أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين تعافوا من المرض في البلاد ارتفع إلى 3268. ويخضع حاليا للعلاج 809 مصابين.

ومددت السلطات الأوزبكية إجراءات الحجر الصحي لمنع تفشي كوفيد-19 حتى 15 يونيو الجاري، لكن الحدائق والمتاحف والملاعب استأنفت العمل في 15 مايو الماضي.

وفي 18 مايو، تم استئناف عمل خطوط نقل الركاب الجوية بين العاصمة ومناطق البلاد، كما استأنفت السلطات الرحلات الجوية الخاصة يوم 8 مايو لإعادة المواطنين من الخارج.

// انتهى //

03:19ت م

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طشقند 14 شوال 1441 هـ الموافق 06 يونيو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة في أوزبكستان، اليوم السبت، تسجيل 72 إصابة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) ، ليصل إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 4094 إصابة.وأضافت الوزارة في بيان أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين تعافوا من المرض في البلاد ارتفع إلى 3268. ويخضع حاليا للعلاج 809 مصابين.ومددت السلطات الأوزبكية إجراءات الحجر الصحي لمنع تفشي كوفيد-19 حتى 15 يونيو الجاري، لكن الحدائق والمتاحف والملاعب استأنفت العمل في 15 مايو الماضي.وفي 18 مايو، تم استئناف عمل خطوط نقل الركاب الجوية بين العاصمة ومناطق البلاد، كما استأنفت السلطات الرحلات الجوية الخاصة يوم 8 مايو لإعادة المواطنين من الخارج.// انتهى //03:19ت م0160

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