السعودية اليوم / حظر التجمعات العامة في كينيا لمدة 30 يومًا للحد من انتشار كورونا



نيروبي 14 شوال 1441 هـ الموافق 06 يونيو 2020 م واس

مدد الرئيس الكيني أوهورو كينياتا الحظر المفروض على التجمعات العامة لمدة 30 يومًا للحد من انتشار فيروس

وأفاد الرئيس كينياتا اليوم في خطاب عبر التلفزيون، أنه بسبب الطبيعة المتحورة للمرض على مستوى العالم، تم تمديد قيود السفر الدولية بموجب هذا القرار، مضيفًا أنه سيتم تطبيق حظر تجوال ليلي على مستوى البلاد لمدة 30 يومًا آخر، وستفتح المدارس التي أغلقت في مارس في الأول من شهر سبتمبر.

وبدأ فرض القيود على التنقل، بما في ذلك جميع الطرق البرية والسكك الحديدية والسفر جوًا في العاصمة الكينية وثلاث مناطق أخرى في السادس من أبريل الماضي.

// انتهى //

03:02ت م

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نيروبي 14 شوال 1441 هـ الموافق 06 يونيو 2020 م واسمدد الرئيس الكيني أوهورو كينياتا الحظر المفروض على التجمعات العامة لمدة 30 يومًا للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد " كوفيد-19"، ومنع دخول العاصمة نيروبي ومقاطعتي مومباسا ومانديرا والخروج منها لفترة مماثلة.وأفاد الرئيس كينياتا اليوم في خطاب عبر التلفزيون، أنه بسبب الطبيعة المتحورة للمرض على مستوى العالم، تم تمديد قيود السفر الدولية بموجب هذا القرار، مضيفًا أنه سيتم تطبيق حظر تجوال ليلي على مستوى البلاد لمدة 30 يومًا آخر، وستفتح المدارس التي أغلقت في مارس في الأول من شهر سبتمبر.وبدأ فرض القيود على التنقل، بما في ذلك جميع الطرق البرية والسكك الحديدية والسفر جوًا في العاصمة الكينية وثلاث مناطق أخرى في السادس من أبريل الماضي.// انتهى //03:02ت م0158

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