السعودية اليوم / منظمة اليونيسيف تندد بمقتل 16 شخصًا بالكونغو الديمقراطية



كينشاسا 14 شوال 1441 هـ الموافق 06 يونيو 2020 م واس

ندد ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" لدى الكونغو الديمقراطية ادوار دبيجيدر بالهجوم العرقي المسلح الذي أودى بحياة 16 شخصًا، بينهم أطفال في مقاطعة ايتوري شرقي الكونغو الديمقراطية.

ودعا ممثل اليونيسيف في بيان له جميع الأطراف إلى احترام حقوق النساء والأطفال، مؤكدا أن الهجوم وقع في قرية موسى بمنطقة دوجو شمالي إيتوري، وأن الضحايا الستة عشر من النازحين الذين عادوا إلى القرية ولقوا مصرعهم طعنًا بالسكاكين وحرقًا بالنيران، الأمر الذي أدى إلى فرار العشرات ونزوحهم إلى القرى المجاورة.

ومنذ بداية العام الجاري قتل أكثر من 300 شخص نتيجة للعنف المستمر في مقاطعة إيتوري شرق البلاد.

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02:42ت م

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