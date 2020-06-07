سياسي / الرئيس الصومالي يؤكد أن انتخابات الرئاسة والبرلمان ستجرى في موعدها



مقديشو 14 شوال 1441 هـ الموافق 06 يونيو 2020 م واس

أكد الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو،اليوم، أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في بلاده سـتجرى في موعدها المحدد بداية العام المقبل.

وأفاد الرئيس الصومالي في كلمة له خلال افتتاح الدورة السابعة للبرلمان، أن الحكومة تسعى وبكل طاقاتها إلى إجراء انتخابات شعبية في موعدها، تُمكّن كل صومالي من اختيار من يمثله .

ولفت فرماجو النظر إلى أنه يحترم اختلاف الرؤى والأجندات بين الأحزاب السياسية في إدارة البلاد والانتخابات المقبلة، معتبرًا أنه لا مشكلة في ذلك، لكن يجب أن يكون الاختلاف مبنيًا على الاحترام، ولا يهدد المصلحة القومية للبلاد.

وتطرق إلى أن البلاد لن تكون في مأمن من التدخلات الأجنبية، إلا إذا وحدنا الصفوف وغلبنا المصلحة العامة على الخاصة.

ويستعد الصومال لخوض انتخابات رئاسية وبرلمانية مطلع عام 2021، في سباق يتوقع أن يتنافس فيه نحو 60 حزبًا سياسيًا في البلاد.

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