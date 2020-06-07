السعودية اليوم / موريتانيا تسجل 64 إصابة بفيروس كورونا



نواكشوط 14شوال 1441 هـ الموافق 06ونيو 2020 م واس

سجلت موريتانيا 64 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف اليوم، أن الإصابات الجديدة اُكتشفت إثر القيام بـ 680 تحليلاً مخبريًا، مضيفًا أنه ُسجلت35 حالة شفاء جديدة ليصبح العدد الإجمالي للمتعافين 104 حالات.

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نواكشوط 14شوال 1441 هـ الموافق 06ونيو 2020 م واسسجلت موريتانيا 64 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 6 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 947 حالة مؤكدة، فيما وصل إجمالي حالات الوفيات إلى 49 حالة وفاة.وأفاد مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف اليوم، أن الإصابات الجديدة اُكتشفت إثر القيام بـ 680 تحليلاً مخبريًا، مضيفًا أنه ُسجلت35 حالة شفاء جديدة ليصبح العدد الإجمالي للمتعافين 104 حالات.// انتهى //00:55ت م0155

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