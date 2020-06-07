السعودية اليوم / الحرس التونسي يوقف 50 مهاجرًا إفريقيًا



تونس 14 شوال 1441 هـ الموافق 06 يونيو 2020 م واس

أوقفت وحدات من الحرس التونسي 50 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة بمحافظة صفاقس جنوبي تونس.

وأفاد الناطق الرسمي باسم الحرس التونسي حسام الدين الجبابلي اليوم بأنه أُوقف المهاجرون إثر مداهمة منزل مهجور بمنطقة الغرابة ، من بينهم 25 امرأة و 5 أطفال، كانوا يعتزمون المشاركة في عملية اجتياز للحدود التونسية البحرية خلسة باتجاه الأراضي الإيطالية.

وأضاف أنهم أُحيلوا على الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

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23:47ت م

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