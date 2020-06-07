السعودية اليوم / "تقويم التعليم" تجهز 102 مقراً للطلاب لإجراء الاختبار التحصيلي



الرياض 14 شوال 1441 هـ الموافق 06 يونيو 2020 م واس

أكد مدير إدارة الاختبارات المحوسبة بهيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور صالح السليم، أن الهيئة استكملت استعداداتها لإجراء الاختبار التحصيلي " عن بعد " في المنازل والمقرات المحوسبة، حيث فرضت الظروف الراهنة التي تشهدها البلاد والعالم إجراء الاختبارات عن بعد.

وشدد الدكتور السليم على أن الهيئة أخذت على عاتقها تذليل العقبات التي تحول دون إجراء الاختبارات في موعدها، حيث قررت بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والتعليم، وهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي تسهيل حركة الطلبة الذين لا يمتلكون أجهزة حاسب آلي، سواء من طلاب الضمان الاجتماعي، أو الطلبة الذين لم تتوفر لديهم المتطلبات التقنية، لإجراء الاختبار في المقرات المحوسبة، مبيناً أن الأصل في اختبارات هذا العام أن تكون عن بعد في المنازل، أما الطلبة الذين لا يملكون أجهزة حاسب آلي ستكون اختباراتهم في المقرات التي أعدتها الهيئة وعددها 102 مقراً موزعة على جميع مناطق المملكة .

وقال مدير إدارة الاختبارات : " نطمئن أبناءنا الطلاب بأننا قمنا باختيار نظام يعالج مشكلات ضعف الإنترنت في المنازل، مشيراً أنه في حال انقطع اتصال الإنترنت أثناء الاختبار فلن يؤثر ذلك على استكمال الاختبارات بكل سهولة ويسر".

يذكر أن الهيئة قد عمدت إلى التنسيق قبل أيام مع مركز "وقاية"، لتطبيق الاختبار التحصيلي في المقرات المحوسبة، إذ قام المركز وفق ذلك التنسيق بزيارة لمقر الاختبارات التابع للهيئة، بمقر جامعة الملك سعود بالرياض، بهدف الاطلاع على آليات تطبيق الإجراءات الاحترازية في مقر الاختبار، إلى جانب مناقشة آلية التعامل مع الحالات الاستثنائية، ومثل ذلك جرى الاتفاق بين الهيئة والمركز على التنسيق مع ممثلي وزارة الصحة في المناطق لتوفير الدعم عند الحاجة لمقرات الاختبارات المحوسبة في مناطق ومحافظات المملكة التابعة للهيئة لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها.

الجدير بالذكر أن الهيئة أكملت استعداداتها لتنفيذ الاختبار التحصيلي عن بُعد في المنازل يومي 16 - 17- شوال 1441هـ، بالإضافة إلى تنفيذ الاختبار التحصيلي حضورياً باستخدام نفس المنصة والنماذج في مراكز الاختبارات المحوسبة في الجامعات وإدارات التعليم خلال الفترة من 26 - 16 شوال لعام 1441هـ ، لمن لا تتوفر لديه المتطلبات التقنية اللازمة أو لمن يرغب في تأدية الاختبار الحضوري لأي سبب يمنعه من تأدية الاختبار عن بعد، كما خصص يوم للطلبة الذين واجهتهم مشكلات تقنية خلال فترة الاختبار.

// انتهى //

23:37ت م

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