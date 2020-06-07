السعودية اليوم / الحكومة اليمنية تشيد بتمديد مركز الملك سلمان للإغاثة عقد تنفيذ مشروع "مسام"



عدن 14 شوال 1441هـ الموافق 6 يونيو 2020م واس

أشاد وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثة في بلاده عبد الرقيب فتح، بتمديد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عقد تنفيذ مشروع "مسام" لتطهير اليمن من الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية، لسنة إضافية بمبلغ 30 مليوناً و495 ألف دولار.

وقال الوزير فتح في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية إن هذا التمديد الذي يأتي للمرة الثانية على التوالي، يؤكد حرص الأشقاء في المملكة على مساندة اليمنيين في الحفاظ على حياتهم من الألغام والمتفجرات التي تزرعها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران بطرق عشوائية في معظم المحافظات.

// انتهى//

23:29ت م

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