السعودية اليوم / مصر تسجل 1497 إصابة و 32 حالة وفاة بفيروس كورونا



القاهرة 14 شوال 1441 هـ الموافق 06 يونيو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم، تسجيل 1497 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد، في بيان أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح، وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس.

وأفاد أن إجمالي عدد المصابين هو 32612 حالة ,فيما بلغ إجمالي الوفيات 1198 حالة وفاة.

//انتهى//

22:38ت م

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القاهرة 14 شوال 1441 هـ الموافق 06 يونيو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم، تسجيل 1497 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 32 حالة وفاة، مشيرة إلى شفاء 380 حالة من المصابين، ليرتفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 8538 حالة .وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد، في بيان أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح، وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس.وأفاد أن إجمالي عدد المصابين هو 32612 حالة ,فيما بلغ إجمالي الوفيات 1198 حالة وفاة.//انتهى//22:38ت م0140

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