السعودية اليوم / الإمارات تسجل 626 إصابة جديدة بمرض كوفيد 19



أبوظبي 14 شوال 1441 هـ الموافق 06 يونيو 2020 م واس

سجلت الإمارات العربية المتحدة اليوم 626 إصابة جديدة بمرض كوفيد 19، ووفاة شخص جراء المرض.

وأوضحت المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي في إحاطة إعلامية أنه بتسجيل الحالات الجديدة يرتفع العدد الإجمالي للحالات المصابة في الإمارات إلى 38,268 حالة شفي منها 21,061 حالة، وذلك بعد شفاء 724 حالة جديدة اليوم, في حين ارتفع العدد الكلي للوفيات إلى 275 وفاة.

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22:29ت م

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