شكرا لقرائتكم خبر عن القطيف.. ضبط مسلخ مخالف وإتلاف 165 كيلو معسل والان نبدء بالتفاصيل

أسفرت حملة ميدانية نفذتها بلدية محافظة القطيف عن ضبط مسلخ عشوائي مخالف للاشتراطات الصحية في إحدى المزارع، بالإضافة إلى إتلاف 165 كجم من المعسل والجراك منتهي الصلاحية والمخالف لشروط البيع.

ويأتي ذلك ضمن الجولات التفتيشية التي تنفذها البلدية للتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والبلدية على كافة المحلات التجارية والغذائية، بالإضافة إلى نشاطها الرقابي لضمان المحافظة على الإصحاح البيئي وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرا على الصحة العامة للوقاية من فيروس كورونا الجديد.

وأوضح رئيس البلدية م. محمد الحسيني، أن فرق الرقابة الميدانية ضبطت مسلخا عشوائيا مخالفا للاشتراطات الصحية في إحدى المزارع، لافتا إلى إتلاف أكثر من 1400 كجم من الأحشاء والمقادم وبعض اللحوم المخالفة للاشتراطات الصحية والنظامية وتدني النظافة العامة، وعدم أهلية المكان لهذا النوع من الأنشطة، مما قد يتسبب في نشر الأمراض ونقل العدوى، مشيرا إلى أنه تم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحقهم.

Advertisements

وحذر الحسيني من الذبح العشوائي لما له من نتائج سلبية على الأفراد والمجتمع بصفة عامة بسبب غياب الفحص البيطري للأنعام قبل وبعد الذبح، الأمر الذي يعرض المستهلك لخطر الإصابة بالأمراض، وأيضا يعرض الذبائح للفساد بسبب تعرضها للملوثات الخارجية، مؤكدا أن الفرق الرقابية تقوم بجولات واسعة النطاق لرصد المخالفات الصحية، وتتخذ كافة التدابير الوقائية التي تضمن سلامة المنتج المقدم للمواطن والمقيم.

وأضاف أن فرق المراقبة أتلفت كمية من المعسل والجراك منتهية الصلاحية والمخالفة لشروط البيع، لافتا إلى أنه تم تطبيق لائحة الجزاءات بحقهم.

وقال إن البلدية تكثف الرقابة بشكل مستمر من خلال الحملات على المحال التجارية والمتعلقة بالصحة العامة.