شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 1000 سلة غذائية بـ«صناعية الدمام 2» والان نبدء بالتفاصيل

أكملت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في المدينة الصناعية الثانية بالدمام توزيع الدفعة الثانية من مشروع السلال الغذائية للمتضررين من جائحة فيروس كورونا

وأوضح مدير الجمعية ظافر الشهري أن الدفعة الثانية، التي جاءت بعد شهر رمضان المبارك استهدفت توزيع 1000 سلة غذائية للعاملين في الشركات والمصانع بالمدينة الصناعية الثانية في الدمام، وهم المتضررون من جائحة فيروس كورونا.

وأضاف الشهري إن الجمعية تعتزم توزيع الدفعة الثالثة من السلال الغذائية منتصف الأسبوع القادم بالشراكة مع جمعية البركة الخيرية وإدارة المدينة الصناعية.

وأكد مدير الجمعية أن الاحتياج كبير جداً إذ يتواجد في المدينة الصناعية أكثر من 200 مبنى سكني للعمالة، يسكنها ما يزيد على 25 ألفا من الأيدي العاملة الوافدة، التي تعمل في الشركات داخل المدينة، ومشروع توزيع السلال الغذائية يأتي ضمن الجهود التي يبذلها القطاع الثالث في التخفيف من الآثار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا، ومساندة الجهود الحكومية المتميزة للتخفيف من آثارها، منوهاً بجهود إدارة المدينة الصناعية الثانية بالدمام، ومتطوعي جمعية العمل التطوعي، الذين أسهموا بشكل كبير في توزيع السلال الغذائية على المستفيدين.