شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 1000 سلة غذائية بـ«صناعية الدمام 2» والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح مدير الجمعية ظافر الشهري أن الدفعة الثانية، التي جاءت بعد شهر رمضان المبارك استهدفت توزيع 1000 سلة غذائية للعاملين في الشركات والمصانع بالمدينة الصناعية الثانية في الدمام، وهم المتضررون من جائحة فيروس كورونا.
وأضاف الشهري إن الجمعية تعتزم توزيع الدفعة الثالثة من السلال الغذائية منتصف الأسبوع القادم بالشراكة مع جمعية البركة الخيرية وإدارة المدينة الصناعية.
وأكد مدير الجمعية أن الاحتياج كبير جداً إذ يتواجد في المدينة الصناعية أكثر من 200 مبنى سكني للعمالة، يسكنها ما يزيد على 25 ألفا من الأيدي العاملة الوافدة، التي تعمل في الشركات داخل المدينة، ومشروع توزيع السلال الغذائية يأتي ضمن الجهود التي يبذلها القطاع الثالث في التخفيف من الآثار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا، ومساندة الجهود الحكومية المتميزة للتخفيف من آثارها، منوهاً بجهود إدارة المدينة الصناعية الثانية بالدمام، ومتطوعي جمعية العمل التطوعي، الذين أسهموا بشكل كبير في توزيع السلال الغذائية على المستفيدين.
كانت هذه تفاصيل خبر توزيع 1000 سلة غذائية بـ«صناعية الدمام 2» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.