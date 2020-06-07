شكرا لقرائتكم خبر عن جولات على المحلات وأسواق النفع العام برأس تنورة والان نبدء بالتفاصيل
وأكد مدير إدارة الخدمات ببلدية رأس تنورة ناصر التميمي، أن الإدارة تواصل عملها وذلك للتأكد من الالتزام والتقيد بالإجراءات الوقائية لمكافحة الفيروس، وكذلك من أجل التأكد من سير هذه المواقع على الإجراءات النظامية لمزاولة العمل، والتأكد من صلاحية المواد الغذائية، خاصة أننا مقبلون على الصيف وارتفاع الحرارة، وهذا يتطلب منا زيادة كثافة الجولات الرقابية خاصة على المطاعم، ومحلات المواد الغذائية. لافتا إلى أن فصل الصيف كثيرا ما يتسبب بتلوث وتسمم الغذاء الناتج من البكتيريا، أو الفطريات، أو الفيروسات، التي تسبب الأمراض.
ولفت التميمي إلى أن مراقبي البلدية يبذلون قصارى جهدهم، من أجل سير عمل المحلات بالشكل الصحيح والمأمول، مشيرا إلى أن البلدية لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه كل منشأة مخالفة.
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