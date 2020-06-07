شكرا لقرائتكم خبر عن جولات على المحلات وأسواق النفع العام برأس تنورة والان نبدء بالتفاصيل

يواصل مراقبو بلدية محافظة رأس تنورة جولاتهم التفتيشية المكثفة والرقابة، والتأكد من الاحترازات الوقائية على المحلات، ومغاسل الملابس، والمخابز، والمطاعم، والحلويات، وأسواق النفع العام، بعد شهر رمضان المبارك، وذلك كإجراءات احترازية لمكافحة فيروس كورونا ، والتأكد من سلامة الأغذية.

وأكد مدير إدارة الخدمات ببلدية رأس تنورة ناصر التميمي، أن الإدارة تواصل عملها وذلك للتأكد من الالتزام والتقيد بالإجراءات الوقائية لمكافحة الفيروس، وكذلك من أجل التأكد من سير هذه المواقع على الإجراءات النظامية لمزاولة العمل، والتأكد من صلاحية المواد الغذائية، خاصة أننا مقبلون على الصيف وارتفاع الحرارة، وهذا يتطلب منا زيادة كثافة الجولات الرقابية خاصة على المطاعم، ومحلات المواد الغذائية. لافتا إلى أن فصل الصيف كثيرا ما يتسبب بتلوث وتسمم الغذاء الناتج من البكتيريا، أو الفطريات، أو الفيروسات، التي تسبب الأمراض.

ولفت التميمي إلى أن مراقبي البلدية يبذلون قصارى جهدهم، من أجل سير عمل المحلات بالشكل الصحيح والمأمول، مشيرا إلى أن البلدية لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه كل منشأة مخالفة.