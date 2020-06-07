شكرا لقرائتكم خبر عن الظهران.. متابعة الاشتراطات الصحية بالمنشآت والان نبدء بالتفاصيل

واصلت بلدية الظهران تنفيذ جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والتأكد من تطبيق كل الاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية المتبعة والتنبيه على العمالة بهذه المنشآت بضرورة التقيد بهذه الإجراءات. يذكر أن بلدية الظهران نفذت حملة غسيل وتعقيم وتطهير كل المساجد والجوامع بمدينة الظهران، قبل عودة المصلين لأداء الصلاة فيها.

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