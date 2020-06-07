شكرا لقرائتكم خبر عن 24 مبادرة للأيتام بـ 6 ملايين ريال والان نبدء بالتفاصيل
قدمت جمعية رعاية الأيتام بمحافظة حفر الباطن «تراؤف» 24 مبادرة إغاثية وتنموية واجتماعية وتعليمية وتربوية وتقنية بلغت تكلفتها 6.260.227 ريالا، حيث شملت المبادرات تقديم 2480 سلة غذائية ضمن مبادرة «غذاء آمن في بلد آمن» وسلال غذائية رمضانية، وكذلك تقديم 9958 خدمة إغاثية وصحية ووقائية ومساعدات مالية ودعم وقائي مالي وكسوة العيد وهدية لـ 4000 مستفيد ومستفيدة، إضافة إلى تعقيم مباني الجمعية والإسكان التنموي.
وأشارت الجمعية إلى أنها قدمت العديد من البرامج للأبناء والبنات بكافة مراحل التعليم العام والجامعي.
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