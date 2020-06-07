شكرا لقرائتكم خبر عن دراسات تبحث تأثير ارتفاع درجة الحرارة على «كوفيد 19» والان نبدء بالتفاصيل

تداول العديد من الناس أسئلة حول فيروس «كوفيد 19»، وعن تأثير فصل الصيف مع ارتفاع درجة حرارة الطقس وارتفاع الرطوبة في إضعاف الفيروس.

وأشار الاستشاري والأستاذ المساعد في الطب الوقائي والصحة العامة وعلم الأوبئة د. ماجد الثقفي إلى وجود فرضيات ذات دلالة تذكر أن الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالعدوى في الفيروسات التنفسية الأخرى عندما يكون الهواء الذي يتنفسونه باردًا أو جافًا، فإن الرطوبة العالية تجعل الرذاذ وهو الناقل الأكثر شيوعًا للفيروس، يسقط على الأرض أو الأرضية بسرعة أكبر، مما يحد من انتقال العدوى. وقال: إنه من الصعب إعادة إنتاج الظروف الواقعية التي يصيب الفيروس الأشخاص في المختبر وخصوصا مستويات الرطوبة المختلفة، كما أنه يمكن أن تتغير بعض سلالات الفيروس حسب البيئة، وقد يستعيد نشاطه في مناطق جغرافية أو مناخات مختلفة.

وأوضح أن بعض البحوث المعملية التي أجريت في أبريل الماضي في مختبر الأمن البيولوجي في ماريلاند بالولايات المتحدة كشفت عن نتائج تعرض فيروس كوفيد 19 للحرارة وأشعة الشمس، بأنها تتطابق إلى حد كبير مع الدراسات المختبرية الأخرى واستنتاجات بعض الباحثين من أن فيروس كوفيد 19، مثل العديد من الفيروسات الأخرى، وأنه لا يبقى طويلًا على الأسطح أو في الهواء عندما يتعرض لكميات عالية من الأشعة فوق البنفسجية والظروف الدافئة والرطبة.

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وأضاف إن باحثين آخرين في كلية لندن للصحة والطب الاستوائي، قالوا إن تلك الدراسات المختبرية حول سلوك فيروس «كوفيد 19» في ظل ظروف الطقس المختلفة يجب النظر إليها بحذر، وذكروا أن الدراسات المعملية لا تماثل الوضع الحقيقي، وأننا ما زلنا نرى الإصابة بالعدوى تنتقل في معظم أنحاء العالم، حتى في المناطق الاستوائية.

وبين أن هناك عدم يقين كبير بشأن نتائج تلك الدراسات وسيواصل الباحثون مناقشة قياسات ومنهجية تلك البحوث؛ وقد يأتي البعض الآخر بتوقعات بديلة، لكن كل الأدلة المتوافرة تشير إلى أن الطقس يلعب دورًا في انتقال الفيروسات التاجية، ولكن إلى الان هو دور صغير فقط.

وأوضح أن توقعات الباحثين كذلك في علم الأوبئة غير واضحة: الطقس الدافئ وحده لن يسيطر على الفيروس، والتي تبين أن الطقس بمفرده لا يمكن أن يقلل بشكل ملموس من الإصابات إلى معدل حالة واحدة جديدة لكل شخص مصاب، وهي النقطة التي ينخفض بها عدد الإصابات بشكل مستمر.