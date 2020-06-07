شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية.. وفاة أول حالة في الكادر الصحي بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

سجلت المنطقة الشرقية أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في الكادر الصحي للطبيب السوري محمد مصلح قطرنجي الذي يعمل بمستوصف صحي خاص، وتعد الوفاة الثالثة من نوعها بين الكوادر الصحية على مستوى المملكة بسبب الجائحة، بعد وفاة طبيب سوداني في مدينة الرياض وآخر باكستاني في مكة المكرمة.

قسم الباطنة

ونعت صحة المنطقة الشرقية الطبيب المتوفى، الذي وافته المنية الإثنين الماضي سائلةً المولى -عز وجل- أن يتغمّده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. كما نقلت تعازي وزير الصحة د. توفيق الربيعه إلى أفراد أسرته، وسألت الله أن يرحمه ويغفر له.

وذكرت الصحة أن «الفقيد هو طبيب يعمل في قسم الباطنة، في أحد المستوصفات الخاصة في مدينة الخبر، وتوفي متأثراً بالإصابة بفيروس كورونا كوفيد 19، مشيرة إلى أنه أحد الكوادر الطبية التي تعمل في القطاع الصحي الخاص بالمنطقة الشرقية».

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مواجهة الجائحة

وأضافت «كان الفقيد أحد النماذج المشرفة التي وقفت بشجاعة للتصدي للوباء؛ لينضم إلى ركب ممن نحسبهم عند الله من الشهداء الذين وقفوا في مواجهة الجائحة ضمن خطوط الدفاع الأولى؛ طمعاً في الأجر والثواب من الله عز وجل».

يذكر أن الطبيب السوري يبلغ من العمر 57 عاما، وهو أخصائي باطنة، أصيب بالفيروس أثناء إجازة عيد الفطر الماضي، وأدخل إلى أحد المستشفيات الخاصة في مدينة الخبر لتلقي العلاج، وقضى فيه 5 أيام، وتوفي يوم الإثنين الماضي، علماً بأنه لا يعاني من أي أمراض مزمنة.