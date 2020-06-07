شكرا لقرائتكم خبر عن 1325 محاضرة افتراضية بجامعة الملك فيصل والان نبدء بالتفاصيل

سخرت جامعة الملك فيصل إمكاناتها التعليمية التقنية لضمان استمرارية تقديم خدماتها الأكاديمية في الفصل الدراسي الصيفي 1440 /1441هـ.

وأوضح مدير جامعة الملك فيصل د. محمد العوهلي أن الجامعة حريصة على إتاحة الفرص لتمكين طلابها وطالباتها المتوقع تخرجهم لإنهاء متطلبات التخرج الدراسية المتبقية عليهم، مع تقديم دعم إضافي لفئة أخرى من طلبتها الذين لم يتمكنوا من إكمال متطلبات خطتهم الدراسية السنوية، وبين أن الجامعة استوعبت في الفصل الصيفي في نظامي الانتظام والانتساب 30679 طالبا وطالبة، وكلفت 276 أستاذا لتدريس 473 شعبة دراسية وبلغت المحاضرات الافتراضية المباشرة في الأسبوع الأول 1325 محاضرة، بمدة 2446 ساعة، وبحضور بلغ 42066 طالبا وطالبة.

وأكد د. العوهلي أن الجامعة في ظل خبرتها الرائدة والممتدة في مجال التعليم عن بعد، مستمرة في تقديم خدماتها الأكاديمية عبر منظومتها التقنية الافتراضية المتكاملة، مع ما تتمتع به خطتها التعليمية من مرونة للتحول إلى الدراسة الحضورية وفق ما يرد من توجيهات، والتزام تام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية.