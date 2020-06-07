شكرا لقرائتكم خبر عن 38 مخالفة بالأسواق والمراكز التجارية في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل
وبلغت الجولات الرقابية التي نفذتها الأمانة يوم أمس الأول 743 جولة، و5 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، وأسفرت هذه الجولات عن إصدار 38 مخالفة لمنشآت لمخالفتها للتدابير الصحية في الأسواق والمراكز التجارية، و12 مخالفة للتكدس في الأسواق المركزية، ومخالفتين لتكدس العمالة في المساكن، و13 مخالفة للأنشطة المستثناة لممارستها نشاطها التجاري خلال ساعات منع التجول.
فيما تستمر الأمانة في أعمال الغسل والتعقيم والتطهير، حيث تم تعقيم 1002 موقع، باستخدام (177585) لترا من المعقمات والمطهرات المستخدمة بعد التخفيف.
وشارك 476 فردا ضمن الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، و9510 ضمن الكوادر البشرية المخصصة للنظافة، ضمن الفرق الميدانية في نفس اليوم، وإثر ذلك تمت إزالة 3934 مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات، ورفع 8069 طنا من النفايات.
وتهيب الأمانة وتدعو المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي مخالفات وذلك عبر هاتف مركز البلاغات 940، حرصا وحفاظا على الصحة العامة.
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