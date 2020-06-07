شكرا لقرائتكم خبر عن الخبر.. رش وتعقيم الأحياء السكنية والان نبدء بالتفاصيل

واصلت بلدية الخبر عمليات الرش والمكافحة والوقاية بحي الراكة الجنوبية ضمن جهودها في برنامج الإصحاح البيئي لمواجهة فيروس كورونا المستجد كما نفذت البلدية عمليات الرش والمكافحة والوقاية بحي الثقبة، وواصلت الرش والتعقيم بإسكان العزيزية. من جهة أخرى أغلقت بلدية الخبر محلًا لبيع الخضار وآخر للتموينات لعدم التزامهما بالإجراءات الاحترازية.

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