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تدريب 83 طبيبا و273 ممرضا على الحالات الحرجة

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بدأت صحة حفر الباطن -ممثلة في إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب- تطوير مهارات الممارسين الصحيين للتعامل مع الحالات الحرجة لفيروس المستجد.

حيث تم تدريب 83 طبيبا، و273 ممرضا، وإكسابهم الخبرات والمهارات اللازمة للتعامل مع الحالات الحرجة عبر مركز المهارات الفنية، وذلك بعد اجتياز التدريب النظري والعملي عبر منصة التدريب للإدارة العامة للشؤون الأكاديمية والتدريب للممارسين الصحيين لتخصص الأطباء بنسبة 111% ولتخصص التمريض بنسبة 108%.

وطبقت صحة حفر الباطن معايير مكافحة العدوى والاشتراطات بالتباعد بين المتدربين بمسافة لا تقل عن مترين في مقر التدريب، مع ارتداء الكمامات وتعقيم اليدين في إطار الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية. وتسعى صحة حفر الباطن لتطوير الخبرات والمهارات اللازمة وتقديم خدماتها بفعالية وكفاءة عالية الجودة بمحافظة حفر الباطن.

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