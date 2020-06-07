شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة تطوعية في «التوعية الصحية» بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت الصحة في محافظة الأحساء مبادرتها التطوعية «التطوع في مجال التوعية الصحية»، والتي تهدف إلى رفع مستوى الوعي الصحي عن فيروس كورونا المستجد لدى المواطنين والمقيمين في الميادين العامة بواسطة فرق تطوعية يتم تدريبها وتأهيلها على سبل الوقاية والإجراءات الاحترازية.

وفعلت صحة الأحساء أولى مراحل حملتها التطوعية أمس الأول بالتعاون مع إدارة المساجد والدعوة والإرشاد، حيث تواجدت الفرق التطوعية في عدد من جوامع المحافظة قبل صلاة الجمعة، لإجراء عملية الفرز البصري، وتقديم التوعية الصحية، وتطبيق الإجراءات الوقائية.

ومن المقرر أن تستمر الحملة بمشاركة 120 متطوعا لمدة 6 أسابيع، لتشمل الجهات الحكومية، والمراكز التجارية، والأسواق الشعبية، وسكن العمال، والمساجد.

وكانت الصحة قد أعلنت من خلال حسابها الرسمي على تويتر إتاحة الفرصة للراغبين في المشاركة من خلال التسجيل عبر منصة التطوع الصحي بوزارة الصحة.

يذكر أن الفرق المعنية بصحة الأحساء قد نفذت المسوحات النشطة داخل الأحياء بشكل مكثف للوصول للأشخاص المصابين بفيروس كورونا «كوفيد - 19» في منازلهم.

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واستهدفت الفرق الطبية المدربة الأحياء عالية الخطورة، أو الأماكن ذات الكثافة العالية والمكتظة بالسكان والتي تكثر فيها احتمالية انتشار وتفشي الأوبئة، إضافة إلى سكن العمالة.

ووصل الممارسون الصحيون إلى تلك المواقع الجغرافية لإجراء الفحوص والمسحات الطبية والتشخيص المخبري كإجراء استباقي للتأكد من الوضع الصحي للسكان.

كما حددت «صحة الأحساء»، ممثلة في إدارة الصحة العامة، مركزين صحيين هما مركز صحي الهفوف، ومركز صحي الدالوة، لتقديم خدمة تحليل فيروس كورونا «كوفيد - 19»، للراغبين في إجراء الفحص، وذلك ضمن المسح المجتمعي النشط المقدم.

وكان متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، قد ذكر أن وزارة الصحة أتاحت أيضا خدمة التقييم الذاتي عبر تطبيق وموقع «موعد»، والتي تسهم في معرفة ما إذا كان لدى الإنسان أي أعراض لفيروس كورونا.