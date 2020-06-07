شكرا لقرائتكم خبر عن طلبة الشرقية يؤدون الاختبارات البديلة بـ«الكمامات» و«التباعد» والان نبدء بالتفاصيل

أدى 469 طالبا وطالبة الاختبارات البديلة للطلاب والطالبات في المنطقة الشرقية، وذلك بدءًا من يوم الثلاثاء 10شوال 1441هـ وتستمر حتى يوم الخميس 19 شوال الجاري.

وأوضح مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص أن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية قد قامت بعدة إجراءات عملية في هذا الجانب وتتلخص في تشكيل لجان إشرافية لمتابعة أعمال الاختبارات البديلة للطلاب والطالبات الراغبين في تحسين مستوى تحصيلهم الدراسي والطلاب والطالبات المتعثرين في النظام الفصلي والراسبين في بعض المواد بنظام المقررات.

وأضاف إنه ستتم متابعة تنفيذ آلية الاختبارات والإشراف عليها وحصر جميع الطلاب والطالبات في كل مكتب وتهيئة المدارس والقاعات حسب أعداد الطلاب والطالبات مع مراعاة التباعد والإجراءات الصحية حسب تعليمات وزارة الصحة والجهات المختصة والتأكيد على الطلاب والطالبات بضرورة لبس الكمامة والقفازات ومتابعة ذلك باستمرار، وتحديد جدول الاختبارات لجميع طلاب وطالبات المدارس التابعة لكل مكتب تعليم، كما تم تكليف معلمين ومعلمات بإعداد أسئلة المواد حسب جدول مواصفات الاختبار الجيد للطلاب والطالبات الراغبين بتحسين مستواهم الدراسي ومتابعة لجان التصحيح والمراجعة والرصد في نظام «نور» واستخراج النتائج وتسليم الوثائق.

ونوه الباحص بأنه فيما يخص الطلاب والطالبات المسموح لهم بأداء الاختبارات، فهم مَنْ يرغبون بتحسين مستواهم الدراسي في المستوى السادس وطلاب وطالبات المستوى السادس في نظام المقررات والنظام الفصلي المتوقع تخرجهم وتغيبوا عن الاختبار بالدور الأول للفصل الدراسي الأول، والمستوى الخامس بعذر لم يمكنهم من دخول اختبار ذوي الأعذار، وطلاب وطالبات المستوى السادس في النظام الفصلي ممن لديهم مواد تعثر من مستويات سابقة وطلاب وطالبات المستوى السادس في نظام «نور» المقررات ممن تبقى لهم ثلاث مواد فأقل من مستويات سابقة سبق أن درسها ورسب فيها، والطلاب والطالبات القادمون من خارج المملكة في الفصل الدراسي الثاني والتحقوا بالمستوى السادس في النظام الفصلي أو نظام المقررات بعد انتهاء تقييم مواد المستوى الخامس واحتساب معدلهم بناء على ما تحصلوا عليه من درجات في مواد المستويين الخامس والسادس فقط، مؤكدا حرص الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية على أبنائها الطلاب والطالبات لتحقيق الأهداف التربوية والتعليمية بما يتوافق مع الإطار، الذي يحقق لهم الأهداف المرجوة مع تمنياتنا لهم بالتوفيق والنجاح.

وكان نائب وزير التعليم قد وجَّه إدارات التعليم باعتماد عقد الاختبارات البديلة للطلاب والطالبات بدءًا من يوم الثلاثاء 10/‏ 10/‏ 1441هـ إلى يوم الخميس 19/‏ 10/‏ 1441هـ.