شكرا لقرائتكم خبر عن 95 متطوعا يشاركون في «بيوت الرحمن» والان نبدء بالتفاصيل

قامت إدارة التطوع لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية وضمن مبادرة «بيوت الرحمن» بالتعاون مع غرفة الشرقية بتغطية 22 جامعا لصلاة الجمعة أمس الأول بالدمام والخبر والظهران بعدد 95 متطوعا. وتم تنفيذ هذه الأعمال ضمن المبادرة وهي: عمل نقاط فحص أولية لمداخل الجوامع، وتنظيم دخول المصلين بمسارات ومسافات آمنة، وقياس الحرارة، والتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية من لبس الكمام وترك مسافات آمنة والتعقيم، كما تم تنظيم المصلين بالساحات الخارجية للجوامع وتنظيم خروج المصلين، كما تم توزيع كمامات وقفازات وسجادات صلاة لاستعمال واحد بدعم من الغرفة التجارية بالمنطقة، وتبين التعاون التام من الفرق التطوعية والالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية بالجوامع حسب توجيهات وزارة الصحة، حيث تم استبعاد مَنْ توجد لديه أعراض وارتفاع حرارة، ومَنْ هم دون سن 15 سنة من دخول الجوامع.

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