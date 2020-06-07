شكرا لقرائتكم خبر عن 40 % إنجازا بسوق الأربعاء الشعبي في المبرز والان نبدء بالتفاصيل

أنجزت أمانة محافظة الأحساء 40 % من خطواتها التنفيذية للمشروع التطويري لـ«سوق الأربعاء» الشعبي وسط مدينة المبرز، عبر هويته الشعبية والتراثية القديمة، بقيمة 18.5 مليون ريال.

مسطحات خضراء

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة خالد بووشل، أن مشروع تطوير «سوق الأربعاء» الشعبي، الذي تشرف على تنفيذه وكالة المشاريع بالأمانة، ومن المقرر الانتهاء منه في منتصف 2021 م، يضم إنشاء مسطحات خضراء ومواقع للتشجير وزيادة الغطاء النباتي في الموقع، إضافة إلى مقاعد جلوس، كما خصص السوق ممرات وساحات مظللة وعددا من الخدمات والمرافق، من أبرزها ساحة للفعاليات والمناسبات يجاورها نوافير تفاعلية، كما تم إدراج دورات مياه متفرقة في السوق، بالإضافة إلى عدد من الخدمات الأخرى المساندة.

معالجة العشوائية

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وأضاف: يأتي مشروع تطوير السوق ضمن أهداف الأمانة في معالجة الانتشار العشوائي للباعة، على مساحة إجمالية تقدر بـ 45 ألف متر مربع، ويأتي مشروع سوق الطرف ضمن الخطة القادمة، ليتم استكمال المشاريع التطويرية في كافة الأسواق الشعبية السبعة لأهميتها في المجتمع الأحسائي.

قيمة اجتماعية

وذكر رئيس فرع جمعية علوم العمران بالأحساء م. عبدالله الشايب، أن سوق الأربعاء القديم، يعد تاريخا لما تحمله مدينة المبرز من قيمة اجتماعية وتجارية وصناعية، ويجاورها غربا قصر صاهود وتحيطها المدينة التاريخية بفرجانها السياسب والمجابل والعيوني والجديمات والشّعبة، ويشكل بناؤها الطيني المتصام بالصكيك وسوابيطها وارتفاع دورين وبوابات خشبية منحوتة بزخارف جميلة، والبيوت ذات البراحات والأفنية المفتوحة بأروقتها ذات العقود نصف الدائرية، وبمجالسها ذات الأسقف بخشب الكندل، والنوافذ ذات المناور الزجاجية الملونة، وهي تمثل جانبا من طراز العمارة الأحسائية الإسلامية، ويمثل السوق مادة حضرية دسمة للحفاظ عليها.