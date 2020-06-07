شكرا لقرائتكم خبر عن 760 كرتون تمور لفقراء كابل الأفغانية والان نبدء بالتفاصيل

قام فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع وزارة المهاجرين والعائدين في أفغانستان بتوزيع 760 كرتونًا من التمور، في سبعة نواحٍ من ولاية كابل الأفغانية، استفاد منها 4,560 فردا، بواقع 760 أسرة متضررة وفقيرة، وهي ضمن 150 طنًا المقدمة من حكومة المملكة لجمهورية أفغانستان الإسلامية.

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