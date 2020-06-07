شكرا لقرائتكم خبر عن دعم المملكة لليمن في محاضرة بـ «منتدى الخبرة» والان نبدء بالتفاصيل

ينظم منتدى الخبرة السعودي ضمن نشاطه الأسبوعي ندوة بعنوان «جهود المملكة العربية السعودية لدعم اليمن.. مشروع بناء وإعمار حياة» يقدمها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، ويديرها رئيس مجلس إدارة منتدى الخبرة السعودي د. أحمد بن حسن الشهري من خلال برنامج زووم «ZOOM» بعد غد الثلاثاء الساعة 9 مساء.

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