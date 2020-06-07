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مواد إيوائية لمتضرري المنخفض الجوي بالمهرة

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وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مواد إيوائية عاجلة للمتضررين من آثار المنخفض الجوي في مديرية حصوين بمحافظة المهرة، تضمنت 25 خيمة، و100 بطانية، و25 بساطًا للأسر المتضررة في المديرية.

وقدّم مدير عام مديرية حصوين الشيخ ياسر عبدالله شكره لمركز الملك سلمان للإغاثة، على سرعة استجابته الإنسانية للأسر المتضررة من السيول والأمطار في المديرية، منوهًا إلى عمق العلاقات الأخوية بين المملكة واليمن.

يأتي ذلك في إطار المساعدات المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للوقوف مع أبناء الشعب اليمني خلال مختلف الأزمات والظروف.

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