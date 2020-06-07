شكرا لقرائتكم خبر عن مواد إيوائية لمتضرري المنخفض الجوي بالمهرة والان نبدء بالتفاصيل
وقدّم مدير عام مديرية حصوين الشيخ ياسر عبدالله شكره لمركز الملك سلمان للإغاثة، على سرعة استجابته الإنسانية للأسر المتضررة من السيول والأمطار في المديرية، منوهًا إلى عمق العلاقات الأخوية بين المملكة واليمن.
يأتي ذلك في إطار المساعدات المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للوقوف مع أبناء الشعب اليمني خلال مختلف الأزمات والظروف.
كانت هذه تفاصيل خبر مواد إيوائية لمتضرري المنخفض الجوي بالمهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.