شكرا لقرائتكم خبر عن 6 آلاف ربطة خبز لأسر سورية ولبنانية وفلسطينية يوميا والان نبدء بالتفاصيل
ووقع الاتفاقية افتراضيًا مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج م. أحمد البيز، بمقر المركز في الرياض، وسيتم خلال المشروع توزيع 6 آلاف ربطة خبز يوميًا بواقع ربطتين لكل أسرة يشمل 2100 أسرة سورية، و450 أسرة لبنانية، و450 أسرة فلسطينية.
ويأتي المشروع ضمن الجهود المبذولة من المملكة التي تقدم من خلال المركز لتحسين الظروف المعيشية للمحتاجين في مختلف بيئات اللجوء وتوفير المواد الغذائية الأساسية لهم.
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