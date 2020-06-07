شكرا لقرائتكم خبر عن 6 آلاف ربطة خبز لأسر سورية ولبنانية وفلسطينية يوميا والان نبدء بالتفاصيل

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، اتفاقية مع البرنامج التنفيذي المشترك لمشروع مخبز الأمل الخيري في لبنان المرحلة الثانية، بالتعاون مع جمعية الأيادي البيضاء، وذلك لتجهيز المخبز لإنتاج الخبز الذي يوزع مجانًا بشكل يومي على المستفيدين في محافظة عكار وقضاء المنية، يستفيد منه 15 ألف فرد بواقع 3 آلاف عائلة.

ووقع الاتفاقية افتراضيًا مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج م. أحمد البيز، بمقر المركز في الرياض، وسيتم خلال المشروع توزيع 6 آلاف ربطة خبز يوميًا بواقع ربطتين لكل أسرة يشمل 2100 أسرة سورية، و450 أسرة لبنانية، و450 أسرة فلسطينية.

ويأتي المشروع ضمن الجهود المبذولة من المملكة التي تقدم من خلال المركز لتحسين الظروف المعيشية للمحتاجين في مختلف بيئات اللجوء وتوفير المواد الغذائية الأساسية لهم.