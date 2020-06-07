شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 123 منشأة مخالفة بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل
كما كثفت الأمانة جولات النظافة، وأتمت الفرق الميدانية 426 جولة بمشاركة 3697 فردًا و368 آلية ومعدة من معدات النظافة تم خلالها رفع 10.336 طنًا من المخلفات المنزلية، وإزالة 9079 مترًا مكعبًا من الأنقاض، فيما نفذت الفرق الميدانية بعمليات الإصحاح البيئي 43 جولة إصحاح تم خلالها تطهير وتعقيم 108 مواقع، و8425 آلية ومعدة استخدمت خلالها 18.370 لترًا من المعقمات والمطهرات.
وأكدت أمانة المدينة المنورة حرصها على تكثيف الحملات الرقابية لتطبيق الأنظمة، والتأكد من العمل بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتخطي هذه الجائحة، وتهيب بضرورة التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو رصد تجاوزات للأنظمة والإجراءات الوقائية من خلال الاتصال بمركز البلاغات الموحد 940 أو عبر تطبيق بلدي 940.
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