شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ شخصين تعطل قاربهما في عرض البحر والان نبدء بالتفاصيل
أنقذت الدوريات البحرية بقطاع حرس الحدود في ينبع، مواطنين أبلغا على رقم الطوارئ «994» عن تعطل قاربهما في عرض البحر، أثناء قيامهما بجولة للتنزه.
وصرح المتحدث الإعلامي لحرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة المقدم فهد بن فرج، بأنه جرى تحديد موقعهما، وتقديم المساعدة لهما والاطمئنان على سلامتهما وقَطر القارب المتعطل إلى المرسى.
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