، الرصد الأسبوعي .. "عدّاد كورونا" وأول صلاة الجمعة بعد الفتح و"موافقات الشورى" تسيطر على الأحداث.. ودعم القطاع الخاص ومساندة اليمن الأبرز ،

محمد بن مسعود - الدمام - خادم الحرمين يعزز سلك الأعضاء في النيابة العامة بـ 156 ملازمًا.. وتأكيد بعودة الإجراءات الوقائية في حال زيادة الإصابات

حفل الأسبوع الماضي بحزمة من الأحداث المحلية والدولية، والتي رصدتها "الخليج 365"، وكان لأغلبها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بجائحة فيروس كورونا المستجد. وكان من أبرز تلك الأحداث الإعلان عن ست مبادرات جديدة بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لدعم القطاع الخاص في مواجهة تحديات كورونا، وصدور توجيه لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده بعقد مؤتمر المانحين لدعم اليمن في مواجهة الجائحة.

كما شملت الأحداث تأكيدات الجهات المعنية بإعادة الإجراءات الاحترازية الوقائية من جديد في حال استمرار ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس، ورصد أول صلاة جمعة بعد فتح المساجد. وفيما يلي رصد لأهم تلك الأحداث:

تعيين 156 ملازمًا

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- أمرًا ملكيًا بتعيين 156 عضوًا - رجالاً ونساءً- بمرتبة ملازم تحقيق على سلك الأعضاء في النيابة العامة. وثمَّن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، الأمر الملكي الكريم، مشيرًا إلى أنه يأتي في إطار الدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- للنيابة العامة ورعايته الكريمة بشؤونها الوظيفية، والعناية بتحقيق المزيد من الاستقرار والرخاء لمرفق النيابة العامة، منوهًا بما تحظى به المرأة من مكانة كبيرة ومنزلة رفيعة لدى القيادة الرشيدة بمنحها فرصة العمل في المجال القضائي في النيابة العامة بما يُعزز مكانتها وحضورها المشرِّف في خدمة الوطن تماشيًا مع رؤية المملكة (2030).

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6 مبادرات

دعا مكتب خطة تحفيز القطاع الخاص المستثمرين والشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى الاستفادة من المبادرات التي أطلقها المكتب للتخفيف من أثر جائحة فيروس كورونا، التي تأتي تنفيذًا لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين بقيمة تفوق 36 مليار ريال، وسيستفيد منها نحو 17.511 منشأة وعدة مشروعات تنموية.

وقال المكتب في بيانٍ صحفي: المبادرات جاءت شاملة لتغطي مختلف أنشطة القطاع الخاص، وركّزت على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال الإقراض غير المباشر لمنشآت هذا القطاع، وإعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة منها، وتعزيز الاستثمار في هذه المنشآت من خلال صندوق الاستثمار الجريء الحكومي.

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مؤتمر المانحين

شهدت مدينة الرياض أعمال مؤتمر المانحين الافتراضي لليمن 2020م، الذي تنظمه المملكة بالشراكة مع الأمم المتحدة، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله.

وشارك في المؤتمر ما يزيد على 126 جهة؛ منها 66 دولة و15 منظمة أممية و3 منظمات حكومية دولية وأكثر من 39 منظمة غير حكومية، بالإضافة إلى البنك الإسلامي للتنمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

وكشفت المملكة عن التزامها بتقديم مبلغ 500 مليون دولار أمريكي لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لهذا العام، وخطة مواجهة وباء كوفيد 19، على أن يُخصص منها 300 مليون دولار من خلال وكالات ومنظمات الأمم المتحدة وفق آليات مركز الملك سلمان للإغاثة.

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تعليق الحضور

صرَّح مصدر مسؤول في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأن الوزارة أقرت آلية، تُعنى بالحضور لمقار العمل في محافظة جدة استنادًا إلى قرار وزارة الداخلية بإعادة تشديد الاحترازات الصحية في محافظة جدة لمدة 15 يومًا، تبدأ من يوم السبت 6 يونيو الجاري، حتى نهاية يوم السبت 20 يونيو 2020م، وما تشمله تلك الاحترازات من إجراءات.

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توزيع لقاح كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية جهوزية البنية اللازمة لتوزيع لقاح كوفيد ١٩ وأدوية علاجه المنتظرة، واستعداد شركائها والمنظمات الأخرى مثل اليونيسيف والتحالف العالمي للقاحات "جافي" وأطباء بلا حدود للقيام بدورهم في ذلك, مشيرة إلى أن القرار في ذلك يقع على عاتق قيادات الدول والتوافق والرغبة الجماعية العالمية.

وقال مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم في مؤتمر صحفي: إن المنظمة أطلقت مبادرة آكت وتتضمن هدفين؛ الأول هو تسريع التوصل لهذه المنتجات الوقائية والعلاجية والتشخيصية, والهدف الثاني هو وصول تلك المنتجات للجميع.

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مراقبة الأعداد

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، أن مدينة الرياض تشهد ارتفاعًا في أعداد الحالات الحرجة لمصابي فيروس كورونا، التي تتم مراقبتها؛ استعدادًا لاتخاذ الإجراء المناسب في حال استمر هذا الارتفاع، مشيرًا إلى المعيار في تشديد الإجراءات الاحترازية أو رفعها، هو ما تقتضيه المعطيات الصحية وما تراه الجهات المعنية من اتخاذ الإجراءات المناسبة واللازمة.

https://sabq.org/bSyNJj

أول صلاة الجمعة

أدى جموع المصلين في جوامع ومساجد المملكة صلاة الجمعة عقب الموافقة الكريمة برفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة, وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا. وأشار أئمة وخطباء الجوامع والمساجد في خطبهم إلى عدم مخالفة التعليمات؛ فالأمر يتعلق بكامل المجتمع، مستشهدين بأحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب "المسلم يحب لأخيه ما يحب لنفسه".

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دعم الأعمال النبيلة

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، دعم حكومة المملكة العربية السعودية للأعمال النبيلة التي يقوم بها التحالف العالمي للقاحات والتحصين، والجهود التي يبذلها في حماية الأرواح وتقليل مخاطر انتشار الأوبئة وما يتبعها من آثار صحية واجتماعية. وقال الأمير فيصل بن فرحان: يثبت لنا أكثر من أي وقت مضى، الحاجة الملحّة إلى تكاتفنا جميعًا والالتزام بمسؤولياتنا تجاه الإنسانية لمواجهة هذه التحديات المشتركة. جاء ذلك خلال مشاركته في القمة الافتراضية للتحالف العالمي للقاحات والتحصين، التي ينظمها التحالف العالمي للقاحات والتحصين (Gavi) ويستضيفها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بمشاركة عددٍ من رؤساء الدول والوزراء ومسؤولي قطاع الصحة في العالم.

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وفاة الأمير سعود بن عبدالله

أعلن الديوان الملكي، وفاة الأمير سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز. تفصيلاً، فقد صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

"انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، وسيوارى جثمانه الثرى -إن شاء الله- الجمعة 13 / 10 / 1441هـ في الرياض. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته. "إنا لله وإنا إليه راجعون".

https://sabq.org/thy5Xc

مليون مشترك

امتدادًا للنجاحات المتواصلة لشبكة "الخليج 365" الإعلامية، وفي مؤشر جديد على تنامي شعبيتها في المملكة والخليج، والمصداقية التي تتمتع بها لدى متابعيها في كل الدول العربية، احتفلت الشبكة بوصول مشتركيها في خدمة "ديسكفري" على منصة Snap chat إلى مليون مشترك، وذلك في مقر شركة الاتجاه الرقمي Trend الشريك الإستراتيجي للشبكة في صناعة المحتوى وإدارة تطوير المنصات الرقمية. واستعرض الحفل بحضور رئيس تحرير صحيفة "الخليج 365" علي الحازمي، وحسين الحازمي الرئيس التنفيذي لشركة Trend، وعبدالرحمن الجوهري نائب رئيس تحرير "الخليج 365" للتخطيط والتطوير، وفايز الزيادي مدير الإعلام الجديد بصحيفة "الخليج 365"، الإنجازات التي تحققت، حيث حقّق سناب "الخليج 365" أكثر من 2.01 مليار مشاهدة، بزمن مشاهدة إجمالي وصل إلى 251 مليون دقيقة.

https://sabq.org/YfjtKW

السعودية وروسيا

أكد مصدران بأوبك+ أن السعودية وروسيا قد اتفقتا بشكل مبدئي على تمديد تخفيضات إنتاج أوبك+ الحالية لمدة شهر. وأشار مصدر بـ"أوبك" إلى أن دول أوبك+ تبحث تطبيق معيار للامتثال لتخفيضات النفط، وفق ما ورد في "رويترز".

وأوضح المصدر أن اجتماع أوبك+ في 4 يونيو مشروط بأن تعوض الدول التي لم تلتزم بالكامل في مايو امتثالها في الأشهر المقبلة. ووفق ما ورد في وكالة "بلومبرغ" فإن السعودية وروسيا تطلبان تعهدات صارمة بالالتزام بحصص الإنتاج النفطي من بعض الدول من بينها العراق ونيجيريا.

https://sabq.org/5yCncX

الضمان الاجتماعي

وافق مجلس الشورى في جلسته العادية الثالثة والأربعين للسنة الرابعة من الدورة السابعة (عن بُعد) على مشروع نظام الضمان الاجتماعي. وطالب مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بتحديد حجم فجوة توطين التقنيات والتعامل مع العوامل المؤثرة؛ لتحقيق أهداف إستراتيجية الطاقة ودعم المحتوى الوطني.

كما طالب، في قرار أصدره، مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بالتقدم في إنجاز مبادراتها بطريقة أكثر فاعلية وبوتيرة سريعة؛ انسجامًا مع أهداف رؤية المملكة 2030.

https://sabq.org/JxWknK

سلالم الرواتب الوظيفية

طالب مجلس الشورى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمعالجة الاختلالات الناجمة عن تعدد سلالم الرواتب الوظيفية في الدولة في ضوء نتائج الدراسة التي الخليج 365 أن كُلفت بها وزارة الخدمة المدنية (سابقًا) بالأمر السامي الكريم ذي الرقم 2147 وتاريخ 16 / 1 / 1435هـ , المتعلق بتوحيد سلالم رواتب الموظفين في جميع الوزارات والهيئات العامة والصناديق، مؤكدًا ضرورة تقييم الوزارة تجربة اللامركزية في التوظيف على الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة المدنية.

https://sabq.org/QVX8FD

إجراءات احترازية

صرَّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه إلحاقًا للإجراءات الاحترازية والتدابير "البروتوكولات" الوقائية للقطاعات المعلنة بتاريخ 6 / 10 / 1441هـ، تعلن وزارة الداخلية الإجراءات الاحترازية والتدابير "البروتوكولات" الوقائية الإضافية لعددٍ من القطاعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، التي تغطي الفترة إلى 28 شوال 1441هـ، الموافق 20 يونيو 2020م. وأوضح المصدر أن "البروتوكولات" الوقائية الإضافية تشمل قطاعات (المصانع، والتعدين، والطيران الداخلي، والحافلات بين المدن، والحافلات داخل المدن، والمركبات المستأجرة [تأجير السيارات]، وعبّارات جازان وفرسان لنقل الركاب والبضائع، وسيارات الأجرة والنقل المشترك، ومرافق إيواء السياح (الفنادق والشقق المفروشة وما في حكمها)، والخدمات البريدية واللوجستية، والمزارع).

https://sabq.org/nDF4Lk

الاتحاد الآسيوي

ناقش الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مع الاتحادات الأهلية، التي تشارك فرقها ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي، مواعيد استئناف البطولة التي توقفت بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد. وعقد الاتحاد الآسيوي اجتماعًا مع الاتحادات الأهلية بنظام التواصل المرئي، لمناقشة مقترحات أبرزها، استئناف المباريات.

وتم خلال الاجتماع مناقشة مقترحات إقامة المتبقي من مباريات دور المجموعات بنظام التجمع في دولة واحدة خلال الفترة من 27 أكتوبر وحتى 4 نوفمبر المقبلين، بينما تُقام الأدوار الإقصائية في نهاية نوفمبر وبداية ديسمبر، في حين تُقام المباراة النهائية للبطولة في 12 ديسمبر المقبل.

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إسقاط طائرتين

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف تمكنت - ولله الحمد - من اعتراض وإسقاط طائرتين دون طيار (مسيّرتَيْن) أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية بمدينة (خميس مشيط).

وأوضح العقيد المالكي؛ استمرار الميليشيا الحوثية في انتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الطائرات دون طيار واستهدافها المتعمد للمدنيين وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة المئات من المدنيين.

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فتح المساجد

لم يكن اليوم الثامن من شهر شوال، لعام 1441 يومًا عاديًا في تاريخ السعودية، إذ سيكتب عنه المؤرّخون، وتتذكره الأجيال، فهو اليوم الذي فُتحت فيه المساجد للجمعة والجماعة في السعودية لتعود الحياة إلى أجوائها الروحانية والإيمانية من جديد، بعد انقطاع دام 70 يومًا.

عودة بحذر، مع الحرص على اتباع الإجراءات الاحترازية من قِبل المصلين من حيث التباعد والتعقيم ولبس القفازات والكمامات، فقد غادرت اليوم عبارة "صلوا في بيوتكم" بعد أن رفعها المؤذنون طوال 70 يومًا في أكثر من 90 ألف جامع ومسجد في مناطق السعودية الـ 13 بسبب جائحة كورونا، فجر اليوم.. عادت المآذن ترفع "حي على الصلاة حي على الفلاح".

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