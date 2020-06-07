محمد بن مسعود - الدمام - إغلاقها احترازيًا قبل مغرب أمس السبت نتيجة الأمطار أعادت الجهات المختصة فتح عقبة قلوة، بعد التأكد من سلامة الطريق وإزالة العوائق. وكان "مرور الباحة" أغلق عقبتي حزنة وقلوة احترازيًا قبل مغرب أمس السبت نتيجة الأمطار التي تهطل على المنطقة، وتم قبل عدة ساعات إعادة الحركة لعقبة حزنة قبل أن يعلن مرور الباحة استئناف الحركة لعقبة قلوة.عقبة قلوة 07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441 01:20 AM إغلاقها احترازيًا قبل مغرب أمس السبت نتيجة الأمطار Advertisements بعد التأكد من سلامة الطريق.. إعادة فتح "عقبة قلوة" بعد التأكد من سلامة الطريق.. إعادة فتح "عقبة قلوة" أعادت الجهات المختصة فتح عقبة قلوة، بعد التأكد من سلامة الطريق وإزالة العوائق. وكان "مرور الباحة" أغلق عقبتي حزنة وقلوة احترازيًا قبل مغرب أمس السبت نتيجة الأمطار التي تهطل على المنطقة، وتم قبل عدة ساعات إعادة الحركة لعقبة حزنة قبل أن يعلن مرور الباحة استئناف الحركة لعقبة قلوة. الكلمات المفتاحية ، بعد التأكد من سلامة الطريق.. إعادة فتح "عقبة قلوة" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد التأكد من سلامة الطريق.. إعادة فتح "عقبة قلوة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.