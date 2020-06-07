نائب أمير جازان يعزّي والد وذوي أسرة الإعلامي علي الحكمي

قدّم الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان خالص التعازي والمواساة لوالد وذوي أسرة الإعلامي علي بن رفدان الحكمي، مقدّم الفعاليات والبرامج بالمهرجانات بالمنطقة، الذي توفي مساء أمس غرقًا أثناء ممارسته السباحة بالكورنيش الجنوبي بمدينة جيزان.

وسأل نائب أمير جازان المولى -عز وجل-، أن يتغمّد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة وأن يُسكنه فسيح جنّاته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأشاد بما قدّمه الفقيد من مشاركات في مختلف الفعاليات والمهرجانات وبفعاليات أبناء الشهداء والأعمال التطوعية من خلال عمله الإعلامي والتطوعي بالمنطقة ومحافظاتها، وفي خدمة الدين وولاة الأمر والوطن.

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فيما عبّر والد وأسرة وذوي الفقيد «الحكمي» عن خالص شكرهم وتقديرهم لنائب أمير المنطقة، على تعازيه ومواساته لهم، والتي كان لها الأثر العظيم في تخفيف مصابهم الأليم، داعين الله تعالى أن يحفظه وألا يريه أيَّ مكروه في عزيز.

وفارق الإعلامي مقدّم البرامج المسرحية والفعاليات علي حكمي، الحياة غرقًا عصر أمس الجمعة، خلال ممارسته السباحة بالكورنيش الجنوبي قرب المدينة الرياضية بمدينة جيزان.

ويعد «الحكمي» من الإعلاميين المتميزين في المشاركات خلال تقديم المهرجانات والبرامج المسرحية والفعاليات والأعياد وعدد من احتفالات أبناء الشهداء والأطفال والجمعيات والمناسبات الاجتماعية.

ويَتَلَقَّى ذوو الفقيد الحكمي الذين يسكنون محافظة بيش التعازي في ابنهم عبر الاتصال بهم أو عن طريق الرسائل الإلكترونية، وذلك التزامًا بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة لمواجهة جائحة فيروس كورونا والحدّ من انتشاره والتقيُّد بالتعليمات الصادرة من وزارة الصحة والجهات المختصّة؛ حفاظًا على سلامة الجميع.