الصحة تطلق عيادات «تطمن» للكشف عن كورونا

أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت، إطلاق عيادات «تطمن»، وهي مخصصة لكل من يشعر بأعراض فيروس ‫كورونا المستجد، مثل ارتفاع درجة الحرارة أو غيرها.

وقال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة عبر حسابه بموقع «تويتر»: «حرصًا على صحة كلّ من هم على أرض وطننا الغالي.. دشّنّا اليوم عيادات تطمن وهي مخصصة لمن يشعرون بأعراض كورونا مثل ارتفاع درجة الحرارة، وسيتم التوسع فيها خلال اليومين القادمين».

وأكدت وزارة الصحة أن هذه العيادات تعمل 24 ساعة طوال الأسبوع، مشيرة إلى أنه تم البدء فيها في مناطق عدة، وستكون العيادات في جميع مناطق المملكة.