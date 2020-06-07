شكرا لقرائتكم خبر عن تحمل ملصقات «جمعيات خيرية» إزالة 1500 حاوية مخالفة بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

أزالت أمانة الرياض نحو 1500 حاوية مخالفة وعشوائية تحمل ملصقات تابعة لجمعيات خيرية منتشرة في أنحاء الرياض لاستغلال التبرعات. وقالت عبر "تويتر": "تحسينًا للمشهد الحضري وحرصًا على الالتزام باللوائح والتنظيمات.. أمانة الرياض تزيل أكثر من 1500 حاوية مخالفة وعشوائية تحمل ملصقات تابعة لجمعيات خيرية منتشرة في أنحاء الرياض لاستغلال التبرعات".

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