نظام نور التعليمي || حركة النقل الخارجي لم شمل المعلمين والمعلمات 1441 طريقة إدخال الرغبات

يمكن التقديم والتسجيل والاستعلام والاعتراض على حركة النقل الخارجي 1441 لمن لم تتحقق رغبته في النقل، وذلك بعد صدور حركة النقل الخارجي 1441 للمعلمين والمعلمات والذي تسعى وزارة التعليم السعودية من خلال سرعة تحديد موعد صدور حركة النقل الخارجي وكذلك موعد بداية إدخال رغبات حركة النقل الخارجي والداخلي وذلك في سعى الوزارة في “لم الشمل” للأسر السعودية، وذلك حتى يتوفر للمعلم السعودي سبل الراحة له ولأسرته، والتي تنعكس إيجاباً على أداء عمله والنهوض بالعملية التعليمية بالمملكة.

هذا وسيتم الإعلان لاحقاً عن موعد نتيجة حركة النقل الخارجي، والتي سيتبعها مباشرة إدخال رغبات حركة النقل الخارجي 1441، وذلك حسب الجدول الذي سيتم إعلانها على موقع نظام نور المركزي، ويمكن متابعة ذلك من خلال التحديثات التي ستتم على هذا التقرير، فسوف تحدد وزارة التعليم السعودية المواعيد الرسمية لحركة النقل الخارجية والداخلية وذلك للمعلمات والمعلمين، فقد صرح مدير عام التعليم بمنطقة عسير: أن مكاتب التعليم وكذلك جميع مدارس منطقة بعسير تتبع البرنامج الزمني لتحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية وكذلك تنفيذ حركتي النقل الخارجي والداخلي.

صدور حركة النقل الخارجي 1441

ومن الجدير بالذكر أنه سوف يتم فتح باب تحديث بيانات المدارس من خلال قائدي وقائدات المدارس وكذلك شاغلي الوظائف التعليمية، وتم بالفعل إدخال رغبات حركة النقل الخارجي، وتستمر الإجراءات تبعاً للجدول الزمني الذي تقرره وارة التربية والتعليم السعودية.

الدليل الإرشادي لإدخال رغبات النقل الخارجي التفاصيل من خلال الرابط التالي:

إدخال الرغبات – لم الشمل Advertisements

طريقة إدخال رغبات النقل الداخلي 1441عبر نظام نور

ومن الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم متمثلة في الإدارة العامة لشؤون المعلمين تبذل قصارى جهدها، وذلك كي تقوم بتلبية جميع الرغبات الخاصة بالمعلمات والمعلمين في إتمام عملية النقل الخارجي، كما أن الإدارة العامة لشئون العاملين حريصة على عملية الفحص والتدقيق في كافة الرغبات الخاصة بحركة النقل.

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سوف يتم مراجعة البيانات والرغبات مراجعة دقيقة، وذلك حتى يتم استغلال جميع الفرص المتاحة حتى يتحقق لم شمل الأسر السعودية والإسهام في تحقيق أكبر قدر من الاستقرار الأسري.