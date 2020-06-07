“Important” إعلان هام || اختبارات مركز قياس الورقي “كفايات المُعلمات والمعلمين الجدد 1441

ما زال مركز قياس يقدم خدماته لمواطني المملكة، فقد أعلن مركز القياس الوطني مؤخراً عن البدء في عملية التسجيل في اختبارات قياس كفايات المعلمين والمعلمات، و1لك للعام 1441/2020، وقد تم فتح رابط التقديم والتسجيل في اختبارات مركز قياس كفايات للرجال،حيث تم البدء في التسجيل للذكور، وذلك ضمن الفترة المخصصة للتسجيل للمرحلة الأولى، كما ببدأ التسجيل في اختبار المعلمات للنساء .

يعلن مركز قياس للجميع من الراغبين في خوض اختبارات المعلمين والمعلمات بالدخول على موقع قياس الإلكتروني والقيام بعملية التسجيل في اختبار كفايات المعلمين والمعلمات 1441-2020، حيث أعلن مركز قياس أن عملية التسجيل متاحة، وذلك للمعلمين للذكور فقط، وذلك في الفترة التي حددها المركز للتسجيل في الاختبار الورقي، والخاصة بالمرحلة الأولى ” المبكر” باللغة العربية.

اختبارات قياس كفايات المُعلمات والمعلمين الجدد 1441

رابط مركز قياس المركزي لكفايات المعلمين والمعلمات “اختبارات”

وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن القيام بعملية التسجيل التسجيل في اختبار قياس المعلمين اليوم على رابط التسجيل الذي فعله مركز قياس والتسجيل يتم ب رقم السجل المدني وكلمة السر “المرور، كما قام مركز قياس بنشر إعلان هام بخصوص اختبارات المعلمين الجدد، ونص الإعلان كالتالي:

Advertisements يتم التسجيل لخوض اختبار قياس التحصيلي الورقي للذكور والإناث وذلك للفترة الأولى والثانية والفترات الاستثنائية، وذلك من خلال الخطوات التالية: أولا: الدخول على رابط موقع قياس لاختبارات التحصيلي

ثانيا: إدخال رقم السجل المدني الخاص بك.

ثالثاً: لإدخال كلمة المرور الخاصة بك

رابعاً: إدخال الرمز المرئي

خامساً: الضغط على أيقونة تسجيل الدخول. موعد تسجيل اختبار قياس التحصيلي الورقي للفترة الأولى والثانية والاستثنائية “ذكور وإناث” الفترة نوع الاختبار اللغة الجنس فترة التسجيل المبكر فترة الاختبار من إلى من إلى الفترة الأولى ورقي العربية ذكور 13 يناير 2020 15 مارس 020 18 أبريل 2020 22 أبريل 2020 الفترة الثانية ورقي العربية ذكور 13 يناير 2020 3 مايو 2020 13 يونيو 2020 17 يونيو 2020 الفترة الأولى ورقي العربية إناث 20 يناير 2002 15 مارس 2020 18 أبريل 2020 22 أبريل 2020 الفترة الثانية ورقي العربية إناث 20 يناير 2020 3 مايو 2020 13 يونيو 2020 17 يونيو 2020 قد يهمك أيضا التعرف على: رابط موقع نتيجة قبول التقديم للجامعيين 1441 “كلية الملك خالد العسكرية” حملة الثانوية .. الشهادات الجامعية

ويستهدف الاختبار الخاص بكفايات المعلمين قياس الحد الأدنى للمعرفة والتحصيل والمهارات المهنية الأساسية التي يحتاج إليها المعلمون والمعلمات، ويتم تحديد نتيجة الاختبار والمفاضلة بين المعلمين والمعلمات على أساس نتيجة الاختبار الذي يخضعون له.