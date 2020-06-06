اخبار السعوديه

تحرير إصبع شخص من فتحة وقود مركبة بخميس مشيط

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير إصبع شخص من فتحة وقود مركبة بخميس مشيط والان نبدء بالتفاصيل

نجح الدفاع المدني بخميس مشيط فى تحرير إصبع شخص من فتحة تعبئة الوقود لمركبة بحي الموسى.

وتلقى الدفاع المدني بلاغا بالحادث، وتوجهت فرقة إنقاذ إلى مكان البلاغ، وتمكنت من تحرير إصبع شخص، مؤكدا أنه بصحة جيدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحرير إصبع شخص من فتحة وقود مركبة بخميس مشيط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا