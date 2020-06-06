شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير إصبع شخص من فتحة وقود مركبة بخميس مشيط والان نبدء بالتفاصيل

نجح الدفاع المدني بخميس مشيط فى تحرير إصبع شخص من فتحة تعبئة الوقود لمركبة بحي الموسى. وتلقى الدفاع المدني بلاغا بالحادث، وتوجهت فرقة إنقاذ إلى مكان البلاغ، وتمكنت من تحرير إصبع شخص، مؤكدا أنه بصحة جيدة.

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