شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن تشيد بتمديد مركز الملك سلمان عقد «مسام» والان نبدء بالتفاصيل
وقال الوزير فتح في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية، إن هذا التمديد الذي يأتي للمرة الثانية على التوالي، يؤكد حرص الأشقاء في المملكة على مساندة اليمنيين في الحفاظ على حياتهم من الألغام والمتفجرات التي تزرعها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران بطرق عشوائية في معظم المحافظات.
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