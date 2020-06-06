شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ شخصين داهمتهما السيول بالقنفذة والان نبدء بالتفاصيل

تمكنت فرق الإنقاذ بالدفاع المدني بمحافظة القنفذة من إنقاذ شخصين بعد أن داهمتهما السيول. وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن مركز عمليات ٩١١ تلقى بلاغًا مساء اليوم، يفيد عن احتجاز أشخاص بسيارة في سيل بوادي شسع بمركز خميس حرب، وعلى الفور جرى تحريك الفرق اللازمة والمهمات وفق خطة الأمطار، وبوصول الفرق للموقع اتضح أن الحالة عبارة عن احتجاز شخصين بسيارة نقل مقلوبة في مجرى السيل، إذ تم التعامل مع الحالتين بشكل فوري وانقاذهما باستخدام حبال الإنقاذ وأطواق النجاة، أحدهما من الجنسية العربية بالعقد الثالث من عمره والآخر من الجنسية الآسيوية بالعقد الثالث من عمره وهما بصحة جيدة.

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