الشؤون الإسلامية بجازان تعلق على صور الصلاة على أسطح مساجد العارضة

2020-06-06

متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

أكدت الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، أنه لم يتم السماح بالصلاة فوق أسطح المساجد، وسيتم اتخاذ اللازم حيال المسؤول في ذلك.

جاء ذلك في تعليق من الشؤون الإسلامية بجازان على صور متداولة تظهر استغلال أسطح بعض المساجد في محافظة العارضة للصلاة، وذلك من أجل تطبيق مبدأ إجراءات التباعد بين المصلين ومنع انتشار عدوى فيروس كورونا.

وقال المتحدث الرسمي لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان الأستاذ محمد بن عبده كريري: أنه لا صلاة فوق أسطح المساجد، وهذا التصرف غير مسموح به، وسيتم اتخاذ اللازم مع المتسبب في ذلك نظامًا وجميع الأسطح مغلقة في المساجد.

وأضاف أنه تم الإذن بإقامة صلاة الجمعة في عدد من المساجد المجاورة للجامع تخفيفًا للزحام وهي: “مسجد الخير، ومسجد حسين مساوي، ومسجد الشيخ جابر عطيفي، وجميعها أقيمت بها صلاة الجمعة”، وذلك حسب توجيه فضيلة مدير عام الفرع الشيخ أسامة بن زيد محمد مدخلي.

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جاء ذلك ردًّا على خبر نشر في بعض الصحف الإلكترونية صباح السبت الرابع عشر من شهر شوال 1441 هجرية بأن (جوامع محافظة العارضة تستغل أسطحها لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”).

حيث وجه الشيخ المدخلي إدارة مساجد محافظة العارضة بمتابعة الأمر والإفادة عن الحاجة لفتح مساجد إضافية لاستيعاب أعداد المصلين.

يذكر أن فرع وزارة الشؤون الإسلامية في جازان بصدد إضافة مساجد أخرى لمساندة الجوامع لإقامة صلاة الجمعة القادمة، والتي قد تصل إلى 1000 مسجد إضافي في مرحلتها الثانية بعد فتح (816) مسجدًا؛ وذلك لتخفيف الزحام وحماية المصلين من انتشار جائحة كورونا.

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