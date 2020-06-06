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تقنية تبوك تستهل الفصل الصيفي الأحد
متابعات الخليج 365 ـ تبوك
أعلنت الكلية التقنية بمنطقة تبوك لبرنامجي الدبلوم والبكالوريوس “الصباحي والمسائي”، عن انطلاق الفصل التدريبي الصيفي، الأحد 7 حزيران/يونيو 2020.
وأوضح عميد الكلية المهندس علي بن مرزوق البلوي، أنَّ الفصل الصيفي سيستمر لمدة 9 أسابيع “عن بعد”، ضمن حرص الكلية على استثمار فترة الصيف لتخريج المتدربين المتوقع تخرجهم.
وأشار إلى أنَّ “ذلك الأمر سيسهم في إتاحة مقاعد بالكلية والفروع من أجل رفع الطاقة الاستيعابية ورفع نسبة القبول من خريجي الثانوية العامة، للفصل الأول من العام التدريبي المقبل”.
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