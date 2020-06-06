تقنية تبوك تستهل الفصل الصيفي الأحد

2020-06-07

متابعات الخليج 365 ـ تبوك

أعلنت الكلية التقنية بمنطقة تبوك لبرنامجي الدبلوم والبكالوريوس “الصباحي والمسائي”، عن انطلاق الفصل التدريبي الصيفي، الأحد 7 حزيران/يونيو 2020.

وأوضح عميد الكلية المهندس علي بن مرزوق البلوي، أنَّ الفصل الصيفي سيستمر لمدة 9 أسابيع “عن بعد”، ضمن حرص الكلية على استثمار فترة الصيف لتخريج المتدربين المتوقع تخرجهم.

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وأشار إلى أنَّ “ذلك الأمر سيسهم في إتاحة مقاعد بالكلية والفروع من أجل رفع الطاقة الاستيعابية ورفع نسبة القبول من خريجي الثانوية العامة، للفصل الأول من العام التدريبي المقبل”.





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