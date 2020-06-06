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2020-06-06 خطوات بسيطة لصنع الكمامة القماشية متابعات الخليج 365 ـ الرياض: كشفت وزارة الصحة السعودية، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، السبت 6 حزيران/يونيو 2020، عن طريقة صنع الكمامة القماشية. ووضعت الوزارة 7 خطوات، تبين فيها كيفية صنع الكمامة القماشية، بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنَّ الكمامة بأشكالها كافة، تساهم في خفض نيبة العدى في وباء كورونا المستجد “كوفيد-19”. Advertisements والخطوات التي أوضحتها الوزارة تشمل: الأدوات، وهي عبارة عن قطعة قماش مناسبة للوجه، وأربطة شعر

ثني طرفي القماش من الداخل لتحصل على طبقتين

تقلب القماش وتثنيه مرة أخرى

ربط المطاط من الجهتين

ارتداء الكمامة



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