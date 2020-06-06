الربيعة: عيادات “تطمن” خطوتك الأول عند الاشتباه بكورونا

2020-06-06

متابعات الخليج 365 ـ الرياض:

دشّنت وزارة الصحة، عيادات “تطمن”، بغية استقبال المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وأوضح وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، مساء السبت 6 حزيران/يونيو الجاري، أنَّه حرصًا على صحة كل من هم على أرض وطننا الغالي، دشَّنا اليوم عيادات “تطمن”، وهي مخصصة لمن يشعرون بأعراض كورونا، مثل ارتفاع درجة الحرارة.

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وأشار معالي الوزير إلى أنَّه “سيتم التوسع فيها خلال اليومين المقبلين”، مرفقًا تغريدته تلك بتغريدة الوزارة، والتي جاء فيها، أنّه “تعمل عيادة تطمن 24 ساعة طوال الأسبوع”، مبيّنة أنَّه “بدأنا في عدة مناطق، وستكون العيادات في جميع مناطق المملكة بإذن الله”.

وللتعرف على مواقع العيادات اضغط هنا.

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