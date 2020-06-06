- 1/3
- 2/3
- 3/3
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم تسجيل 1497 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و32 حالة وفاة، مشيرة إلى شفاء 380 حالة من المصابين؛ ليرتفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 8538 حالة.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، الدكتور خالد مجاهد، في بيان أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس.
وأفاد بأن إجمالي عدد المصابين هو 32612 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1198 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد مصر
مصر تسجل 1497 إصابة و32 حالة وفاة بكوروناوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-06-06
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم تسجيل 1497 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و32 حالة وفاة، مشيرة إلى شفاء 380 حالة من المصابين؛ ليرتفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 8538 حالة.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، الدكتور خالد مجاهد، في بيان أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس.
وأفاد بأن إجمالي عدد المصابين هو 32612 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1198 حالة وفاة.
06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441
11:20 PM
مجاهد: القاهرة والجيزة سجلتا أعلى الإصابات
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم تسجيل 1497 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و32 حالة وفاة، مشيرة إلى شفاء 380 حالة من المصابين؛ ليرتفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 8538 حالة.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، الدكتور خالد مجاهد، في بيان أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس.
وأفاد بأن إجمالي عدد المصابين هو 32612 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1198 حالة وفاة.
، مصر تسجل 1497 إصابة و32 حالة وفاة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مصر تسجل 1497 إصابة و32 حالة وفاة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.