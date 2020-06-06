، "مدني القنفذة" ينقذ شخصَيْن انقلبت سيارتهما في وادي شسع بـ"خميس حرب" ،

محمد بن مسعود - الدمام - "القرني" دعا للالتزام بالتعليمات وعدم اقتحام السيول

أنقذت فِرق الإنقاذ بالدفاع المدني بمحافظة القنفذة شخصَيْن بعد أن داهمتهما السيول بأحد الأودية مساء اليوم.

وتفصيلاً، أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد محمد بن عثمان القرني، أن مركز عمليات ٩١١ تلقى بلاغًا عند الساعة الـ18:48 من مساء اليوم عن حادثة احتجاز سيارة في سيل بوادي شسع بمركز خميس حرب.

وأبان أنه على الفور جرى تحريك الفرق اللازمة والمهمات وفق خطة الأمطار، وبوصول الفرق للموقع اتضح أن الحالة عبارة عن احتجاز شخصين بسيارة نقل (دينا) مقلوبة في مجرى السيل؛ فتم التعامل مع الحالتين بشكل فوري، وإنقاذهما باستخدام حبال الإنقاذ وأطواق النجاة، أحدهما من جنسية عربية بالعقد الثالث من عمره، والآخر من جنسية آسيوية بالعقد الثالث من عمره، وهما بصحة جيدة ولله الحمد.

وأهاب "القرني" بالجميع للالتزام بتعليمات الدفاع المدني، وعدم المغامرة باقتحام السيول والتعرض للخطر.. متمنيًا السلامة للجميع.

الدفاع المدني مدني القنفذة