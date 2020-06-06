وزارة الصحة: ارتفاع الحالات الحرجة بفيروس كورونا إلى 1484

أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد الحالات الحرجة من جراء فيروس كورونا الجديد، في المملكة إلى 1484 حالة حرجة، بعد أن سجلت اليوم 72 حالة جديدة.

وأوضحت الوزارة أن الحالات المسجلة اليوم –وعددها 3121 حالة– منها 46% سعوديون و54% غير سعوديين، و31% إناث، و69% ذكور، و5% كبار سن، و11% أطفال (343 طفلًا).

ودعت «الصحة» الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، ولبس كمامة عند الخروج من المنزل، طبية أو قماشية، أو غطاء محكم على الأنف والفم، والالتزام بالتباعد.