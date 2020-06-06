قانوني يوضح عقوبة التلفظ بألفاظ خادشة للحياء ذات إيحاءات جنسية

ألقت الجهات الأمنية في منطقة عسير، القبض على مواطن عمد إلى التحرش بقاصرات بألفاظ خادشة، وطلب منهن التصوير له، وتباهى وجاهر بأفعاله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي هذا الإطار، أوضح المستشار والمحامي القانوني أحمد الشهاري أن حكومة المملكة منذ تأسيسها، حرصت على الحفاظ على الأخلاق والعادات المنبثقة من الدين الإسلامي وعدم المساس بها.

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وأشار إلى أن المادة الثانية من نظام الجرائم المعلوماتية نصت الفقرة الثالثة منها على (حماية المصلحة العامة، والأخلاق، والآداب العامة) تماشيًا مع المبادئ العامة التي أقرها النظام الأساسي للحكم.

كما نصت الفقرة الأولى من المادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية على أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية الآتية: إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، وحرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي».

هذا باعتبار أن ما قام به المذكور يعتبر جريمة معلوماتية، وهو إعداد ما من شأنه المساس بالآداب العامة، من الجرائم التعزيرية المنظمة مع التنبيه على أن للمحكمة كامل السلطة التقديرية في إقرار العقوبة تخفيفًا أو تشديدًا.