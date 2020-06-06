طقس الأحد.. الفرصة مهيّأة لهطول أمطار رعدية على 8 مناطق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية ليوم غد الأحد؛ لافتة إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 8 مناطق.

وفي بيان، عبر موقعها الرسمي، قالت «هيئة الأرصاد»: لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات «جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة»، كذلك على أجزاء من مناطق «المدينة المنورة، حائل، الجوف، الحدود الشمالية».

ولفتت الهيئة إلى نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، يحد من مدى الرؤية الأفقية على شرق المملكة وأجزاء من مناطق «الرياض، القصيم، نجران، المدينة المنورة، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف».

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وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، أشارت «الهيئة»، إلى أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى غربية، بسرعة تتراوح بين 15-40 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين.

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية، شمالية غربية، بسرعة بين 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج بين متر إلى مترين.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا الأحد: